Мошенники придумали новую схему для обмана пенсионеров

— Сначала они имитируют заботу о пенсионных правах, затем, маскируясь под защитников, сами же и обкрадывают жертв. Важно помнить: ни ФСБ, ни другие госорганы никогда не требуют переводить деньги по телефону, чтобы их сберечь, — цитирует пресс-службу ТАСС.