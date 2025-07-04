Мошенники придумали новую схему для обмана пенсионеров

Мошенники придумали новую схему для обмана российских пенсионеров. Об этом сообщили в пресс-службе банка ВТБ.
— Сначала они имитируют заботу о пенсионных правах, затем, маскируясь под защитников, сами же и обкрадывают жертв. Важно помнить: ни ФСБ, ни другие госорганы никогда не требуют переводить деньги по телефону, чтобы их сберечь, — цитирует пресс-службу ТАСС.
Мошенники убеждают пенсионеров обратиться в МФЦ якобы для перерасчета пенсии. Жертва приходит в центр, где ей сообщают, что на самом деле звонили мошенники. Через некоторое время пенсионеру звонит якобы сотрудник ФСБ, который говорит, что ведет расследование инцидента.
В итоге мошенники убеждают жертву перевести деньги на «специальный защищенный счет» якобы для обеспечения их безопасности.
Также стало известно, что мошенники выдают себя за сотрудников военкоматов, чтобы выманить у россиян коды от госуслуг. Именно по этой схеме были обмануты десятиклассник из Нижегородской области и студент из Волгограда.
Мошенники придумали еще одну новую схему обмана с помощью так называемого совместного просмотра фильмов в онлайн-кинотеатрах.