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В Краснодаре появилось 5 новых платных парковок

В Краснодаре появились 5 новых муниципальных платных парковок.

Источник: Новая Кубань

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Парковочные места созданы на следующих участках:

• По обеим сторонам улицы Новицкого — от Каляева до проезда Геленджикского — появилось 16 парковочных мест, тариф — 40 ₽ в час.
• По обеим сторонам улицы Атарбекова — от Тургенева до Герцена — появилось 5 парковочных мест, тариф — 40 ₽ в час.
• По обеим сторонам улицы Воровского — от Красных Партизан до Атарбекова — появилось 66 парковочных мест, тариф — 40 ₽ в час.
• По обеим сторонам улицы Воровского — от Красных Партизан до Рылеева — появилось 51 парковочное место, тариф — 40 ₽ в час.
• По обеим сторонам улицы Кореновской — от Дзержинского до Светлой — появилось 139 парковочных мест, тариф — 30 ₽ в час.

Отмечается, что создание дополнительных парковок призвано разгрузить дороги, сократить количество нарушений правил остановки и стоянки.