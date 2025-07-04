В Краснодаре появилось 5 новых платных парковок

Парковочные места созданы на следующих участках:



• По обеим сторонам улицы Новицкого — от Каляева до проезда Геленджикского — появилось 16 парковочных мест, тариф — 40 ₽ в час.

• По обеим сторонам улицы Атарбекова — от Тургенева до Герцена — появилось 5 парковочных мест, тариф — 40 ₽ в час.

• По обеим сторонам улицы Воровского — от Красных Партизан до Атарбекова — появилось 66 парковочных мест, тариф — 40 ₽ в час.

• По обеим сторонам улицы Воровского — от Красных Партизан до Рылеева — появилось 51 парковочное место, тариф — 40 ₽ в час.

• По обеим сторонам улицы Кореновской — от Дзержинского до Светлой — появилось 139 парковочных мест, тариф — 30 ₽ в час.



Отмечается, что создание дополнительных парковок призвано разгрузить дороги, сократить количество нарушений правил остановки и стоянки.