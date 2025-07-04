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В Саянске полицейские изъяли 238 машинок для майнинга

Оборудование потребляло столько же электричества, сколько и 2000 квартир.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области изъяли почти 240 устройств для майнинга. Как сообщили КП-Иркутск в региональном МВД, поводом для проверки стал сигнал о незаконной добыче криптовалюты в Саянске.

— В одном из помещений города нашли 238 специальных устройств (асиков), Wi-Fi роутеры, компьютер и маршрутизаторы. Вся эта техника была подключена к электричеству без счетчиков, то есть воровала энергию, — сообщают в пресс-службе ведомства.

По предварительной информации, за майнингом стоит 35-летний мужчина, который арендовал помещение. Эксперты подсчитали, что такое количество оборудования потребляет столько же электричества, сколько 30 девятиэтажных домов с двумя подъездами или около 2000 квартир.

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства дела и ищет других возможных участников. Напомним, в южных районах Иркутской области, включая Саянск, действует запрет на майнинг до 2031 года — это решение правительства России.

Ранее КП-Иркутск сообщала, экс-полицейских из Ангарска осудили за взяточничество.