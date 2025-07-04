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Ученые приступили к изучению метеорита, который врезался в дом в США

Жители южных штатов были ошеломлены, увидев пылающий шар в небе, они гадали, что это было — падающий самолет, ракета или метеорит.

Научный музей в Джорджии приступил к изучению куска от метеорита, который врезался в жилой дом в США на прошлой неделе, пишет New York Post.

Уточняется, что космическое тело раскололось в воздухе на мелкие осколки, кроме того куска, что врезался в дом, были обнаружены еще несколько в 40 милях (64 км) к юго-востоку от Атланты.

«Тело вызвало звуковой удар, эквивалентный взрыву 20 тонн тротила за один раз, который потряс регион», — говорится в материале.

По мнению ученых, метеориту миллиард лет. После изучения камень дополнит коллекцию Научного музея, в которой уже 28 космических тел.

Напомним, 27 июня тысячи жителей южных штатов в США засняли огромный пылающий шар в небе. Пользователи Сети предположили, что это мог быть падающий самолет, ракета или метеорит. Оказалось, что шар — метеорит, один из его кусков врезался в дом.