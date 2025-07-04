Суд обязал страны защищать право человека на стабильный климат

Межамериканский суд по правам человека является вторым из четырех высших судебных инстанций, опубликовавших консультативное заключение по вопросам изменения климата. Первый суд, опубликовавший свое заключение, международный трибунал по морскому праву, в прошлом году пришел к выводу, что парниковые газы являются загрязнителями, разрушающими морскую среду, и государства несут юридическую ответственность за их контроль. Международный суд ООН провел слушания по своему собственному заключению в декабре прошлого года и, как ожидается, опубликует его в ближайшие месяцы. Между тем, Африканский суд по правам человека только начал этот процесс. Эти документы технически не имеют обязательной силы, но считаются авторитетными, поскольку в них кратко излагается существующее законодательство. Ожидается, что они будут использованы в будущих судебных разбирательствах и политических переговорах, поясняет The Guardian.