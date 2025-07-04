Суд обязал страны защищать право человека на стабильный климат

Страны должны защищать право человека на стабильный климат, так постановил Межамериканский суд по правам человека, расположенный в Коста-Рике. Существует право человека на стабильный климат, и государства обязаны его защищать, постановил суд.
Объявляя о публикации важного консультативного заключения по изменению климата в четверг, Нэнси Эрнандес Лопес, президент Межамериканского суда по правам человека (МАКПЧ), заявила, что изменение климата несет в себе «чрезвычайные риски», которые особенно остро ощущаются людьми, которые и без того уязвимы.
В 300-страничном документе, излагающем его точку зрения на чрезвычайную климатическую ситуацию и права человека, суд заявляет, что государства несут юридические обязательства по защите людей, живущих сегодня, и будущих поколений от последствий изменения климата, пишет The Guardian. Это включает в себя принятие «срочных и эффективных» мер по сокращению выбросов парниковых газов на основе наилучших имеющихся научных данных, адаптацию, международное сотрудничество и защиту от угрозы дезинформации о климате.
Расследование было инициировано Колумбией и Чили, которые в 2023 году спросили, какие юридические обязательства несут государства по борьбе с изменением климата и прекращению нарушений ими прав человека. Суд, расположенный в Коста-Рике, получил сотни заявлений и в прошлом году провел серию слушаний на Барбадосе и в бразильских городах Бразилиа и Манаус.
К участию были допущены представители самых разных государств и региональных организаций, научных кругов и групп гражданского общества, а также отдельные жертвы климатических изменений.
«Доказательства, которые мы видели и получили в ходе слушаний, а также письменные заявления, показывают, что нет места безразличию, — отмечает Лопес. — Успех зависит от всех нас».
Целью создания МАКПЧ является толкование и применение Американской конвенции о правах человека, договора, ратифицированного членами Организации американских государств (ОАГ). Однако в недавно опубликованном заключении МАКПЧ учитывается широкий спектр национальных, региональных и международных законов и принципов. И в нем подтверждается, что выводы применимы не только к сторонам, подписавшим конвенцию, но и ко всем 35 членам ОАГ, включая США и Канаду.
Суд подтвердил право на здоровую окружающую среду и впервые заявил, что это включает в себя право на стабильный климат. Это означает, что государства имеют юридические обязательства по регулированию выбросов, производимых государственными и частными организациями.
Суд постановил, что все предприятия несут ответственность за то, чтобы не нарушать права человека, но те, которые в прошлом или настоящем производили огромные объемы выбросов парниковых газов, несут особую ответственность «из-за риска, создаваемого их деятельностью». В постановлении выделяются разведка, добыча, транспортировка и переработка ископаемого топлива, производство цемента и агропромышленный комплекс.
В решении суда говорится, что государства должны установить более жесткие требования к таким секторам, предлагая внести изменения в условия ведения бизнеса, налогообложение, взносы в планы и стратегии справедливого перехода, инвестиции в образование, меры по адаптации и устранению потерь и ущерба. Если компании не соблюдают требования, предлагается прекратить деятельность, загрязняющую окружающую среду, а государствам рассмотреть возможность требования компенсации за вред, причиненный климату.
В документе также сказано, что государствам следует принять законы, позволяющие транснациональным корпорациям и конгломератам нести полную ответственность за выбросы своих дочерних компаний.
Государства также обязаны обеспечить справедливый переход к более чистому обществу и должны следить за тем, чтобы это само по себе не приводило к нарушению прав человека, например, при добыче важнейших полезных ископаемых, необходимых для электромобилей.
«Речь идет не только о переходе от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии, — комментирует Марселла Рибейро, старший юрист по правам человека и охране окружающей среды Межамериканской ассоциации защиты окружающей среды (Aida), организации по экологическому праву, работающей в Латинской Америке. — Это возможность для структурных преобразований, которые исправят историческое неравенство и защитят людей и экосистемы».
МАКПЧ также признала права природы, и государства обязаны восстанавливать ущерб, нанесенный экосистемам изменением климата.
Луиза Гомес, старший юрист Центра международного экологического права, заявила, что суд установил «критическую связь» между последствиями климатического кризиса для прав людей и экосистем и тем, как должны реагировать те, кто отвечает за обеспечение этих прав. «Это четкий сигнал о том, что безнаказанность в вопросах климата больше недопустима».
Межамериканский суд по правам человека является вторым из четырех высших судебных инстанций, опубликовавших консультативное заключение по вопросам изменения климата. Первый суд, опубликовавший свое заключение, международный трибунал по морскому праву, в прошлом году пришел к выводу, что парниковые газы являются загрязнителями, разрушающими морскую среду, и государства несут юридическую ответственность за их контроль. Международный суд ООН провел слушания по своему собственному заключению в декабре прошлого года и, как ожидается, опубликует его в ближайшие месяцы. Между тем, Африканский суд по правам человека только начал этот процесс. Эти документы технически не имеют обязательной силы, но считаются авторитетными, поскольку в них кратко излагается существующее законодательство. Ожидается, что они будут использованы в будущих судебных разбирательствах и политических переговорах, поясняет The Guardian.