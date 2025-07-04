Сигнал Макрону и его коллегам по ЕС: Европейская молодежь разочаровывается в демократических ценностях

Тревожным сигналом стало то, что 21% опрошенных готовы рассмотреть авторитарные методы правления при определенных обстоятельствах. Наибольшая открытость к авторитаризму наблюдается в Италии (24%), наименьшая — в Германии (15%). Франция, Испания и Польша показали схожие результаты — около 23%.