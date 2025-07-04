Сигнал Макрону и его коллегам по ЕС: Европейская молодежь разочаровывается в демократических ценностях

Новые данные исследования, опубликованные газетой The Guardian, свидетельствуют о растущем разочаровании молодых европейцев в демократических ценностях. Согласно результатам, лишь 57% представителей поколения Z в Европе считают демократию оптимальной формой правления.
Ситуация значительно варьируется по странам. Наименьшая поддержка демократии зафиксирована в Польше (48%), Франции под руководством Эммануэля Макрона и Испании (51−52%). Германия демонстрирует более оптимистичные показатели — 71% молодежи поддерживает демократическую систему.
Тревожным сигналом стало то, что 21% опрошенных готовы рассмотреть авторитарные методы правления при определенных обстоятельствах. Наибольшая открытость к авторитаризму наблюдается в Италии (24%), наименьшая — в Германии (15%). Франция, Испания и Польша показали схожие результаты — около 23%.
10% респондентов заявили о безразличии к форме правления в их стране, а 14% затруднились с ответом.
Ранее стало известно, сколько времени проводит российская молодежь в социальных сетях. Опрос показал, что 61% молодых людей выбирают виртуальные коммуникации, тогда как только 33% предпочитают личное общение.