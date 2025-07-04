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Семь школьников опаздывают на пересдачу ЕГЭ из-за ДТП под Геленджиком

Полиция помогает школьникам добраться экзамена из-за пробки под Геленджиком.

Источник: Комсомольская правда

Серьезное ДТП с грузовиком, перевозившим трубы, заблокировало федеральную трассу под Геленджиком, соединяющую город с Архипо-Осиповкой. Движение на участке полностью остановлено, что привело к образованию многокилометровых пробок.

По информации Госавтоинспекции, для организации объезда задействованы четыре экипажа ДПС, транспорт направляется в объезд через Краснодар. Восстановление движения ожидается после устранения последствий аварии.

В сложной ситуации оказались туристы, вынужденные добираться до места назначения пешком. В соцсетях особенно переживают за судьбу группы школьников из Пшады и Архипо-Осиповки, направлявшихся на пересдачу государственного экзамена.

«Полиция взяла на себя сопровождение семи ребят до пункта проведения экзамена. Предпринимаются все возможные меры, чтобы дети успели вовремя и смогли сдать важный экзамен», — написали очевидцы, стоящие в пробке.