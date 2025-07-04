Mash: Вице-президент «Транснефти» Бадалов выпал из окна своей квартиры и разбился

В столице скончался вице-президент компании «Транснефть» Андрей Бадалов — он выпал из окна своей квартиры на Рублевском шоссе. Об этом сообщили в Telegram-канале Mash.
Трагедия произошла утром 4 июля. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, уточнили в публикации.
Бадалов родился в 1962 году в Краснодаре. В 1984 году он получил диплом о высшем образовании в Московском инженерно-физическом институте.
В период с 1999-го по 2001 год работал консультантом «Информационного центра научного парка МГУ».
После этого он занимал ряд должностей в группе компаний «Атлантис комьюникейшнз». Был также и первым заместителем генерального директора.
На пост вице-президента «Транснефти» Бадалова назначили в конце июля 2021 года. Он курировал вопросы цифровой трансформации, информационных технологий и автоматизации производственно-хозяйственной деятельности.