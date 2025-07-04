Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Mash: Вице-президент «Транснефти» Бадалов выпал из окна своей квартиры и разбился

В столице скончался вице-президент компании «Транснефть» Андрей Бадалов — он выпал из окна своей квартиры на Рублевском шоссе. Об этом сообщили в Telegram-канале Mash.

В столице скончался вице-президент компании «Транснефть» Андрей Бадалов — он выпал из окна своей квартиры на Рублевском шоссе. Об этом сообщили в Telegram-канале Mash.

Трагедия произошла утром 4 июля. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, уточнили в публикации.

Бадалов родился в 1962 году в Краснодаре. В 1984 году он получил диплом о высшем образовании в Московском инженерно-физическом институте.

В период с 1999-го по 2001 год работал консультантом «Информационного центра научного парка МГУ».

После этого он занимал ряд должностей в группе компаний «Атлантис комьюникейшнз». Был также и первым заместителем генерального директора.

На пост вице-президента «Транснефти» Бадалова назначили в конце июля 2021 года. Он курировал вопросы цифровой трансформации, информационных технологий и автоматизации производственно-хозяйственной деятельности.