Семь российских теннисистов вышли в третий круг Уимблдона

Уимблдон, известный своим травяным покрытием, является одним из четырех турниров Большого шлема и привлекает внимание теннисистов и болельщиков со всего мира. Турнир продолжится до 13 июля, и ожидается, что борьба за титулы будет особенно ожесточенной.