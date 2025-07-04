Семь российских теннисистов вышли в третий круг Уимблдона

Семь россиян вышли в третий круг Уимблдона.
На знаменитом теннисном турнире Уимблдон, который ежегодно проводится в Лондоне, семь российских спортсменов преодолели барьер второго круга и вышли в третий. Среди них Андрей Рублев, Карен Хачанов, Мирра Андреева, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова, Анастасия Павлюченкова и Камилла Рахимова.
«Семь российских теннисистов завоевали путевки во второй круг Уимблдонского турнира в мужском и женском одиночных разрядах», — сообщает «Интерфакс». В женском одиночном разряде особое внимание привлекают выступления Мирры Андреевой, которая занимает 7-е место посева. Екатерина Александрова и Людмила Самсонова также продемонстрировали высокий уровень игры, занимая 18-е и 19-е места посева соответственно. Анастасия Павлюченкова и Камилла Рахимова продолжают борьбу без номеров посева.
Среди мужчин Андрей Рублев и Карен Хачанов занимают 14-е и 17-е места в мировом рейтинге. Они подтвердили свой высокий класс, успешно пройдя в следующий круг турнира.
Уимблдон, известный своим травяным покрытием, является одним из четырех турниров Большого шлема и привлекает внимание теннисистов и болельщиков со всего мира. Турнир продолжится до 13 июля, и ожидается, что борьба за титулы будет особенно ожесточенной.
В первом круге Уимблдона россиянки Мирра Андреева, Екатерина Александрова и Людмила Самсонова успешно стартовали, обыграв своих соперниц из Египта и Австралии. Турнир стартовал 30 июня и завершится 13 июля, а участие российских теннисисток стало заметным событием после официальной жеребьевки, где Андреева получила статус первой ракетки России.