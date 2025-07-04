Из-за аномальной жары во Владивостоке активизировались ядовитые медузы

Летняя жара принесла не только изнуряющую духоту, но и новую опасность для отдыхающих на побережье Владивостока. В прибрежных водах появились медузы-крестовики — морские обитатели, чей укус может нанести серьезный вред здоровью человека, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».