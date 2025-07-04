Из-за аномальной жары во Владивостоке активизировались ядовитые медузы

Летняя жара принесла не только изнуряющую духоту, но и новую опасность для отдыхающих на побережье Владивостока. В прибрежных водах появились медузы-крестовики — морские обитатели, чей укус может нанести серьезный вред здоровью человека, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Первые пострадавшие уже появились в местных больницах. По данным минздрава, три взрослых пациента были госпитализированы в отделение острых отравлений после контакта с опасными морскими существами.
Характерная внешность медузы-крестовика делает ее узнаваемой среди других морских обитателей. Животное имеет прозрачный купол желтовато-зеленого оттенка диаметром около 2,5 сантиметров. Особую опасность представляют 60 тонких щупалец, усеянных стрекательными клетками. Именно они становятся причиной болезненных ожогов при контакте с человеком.
Поведение медуз в этом сезоне вызывает особую тревогу специалистов. Из-за высокой температуры воздуха и быстрого прогрева морской воды эти обитатели все чаще появляются у берега.
Важно помнить: при появлении симптомов ожога после контакта с медузой необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. Самолечение в таких случаях может быть опасно для здоровья.
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