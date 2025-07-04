Когда будет солнечная погода в Самарской области: прогноз на ближайшие дни июля

По данным сервиса Gismeteo, в Самарской области в июле 2025 года ожидается значительное улучшение погодных условий. В ближайшие дни жителей региона ждет теплая и солнечная погода, характерная для середины лета.
Прогноз температуры и осадков.
В течение следующей недели температура воздуха прогреется до +31°C. После нескольких дождливых дней в конце текущей недели, небо станет безоблачным, а количество пасмурных дней в июле заметно сократится.
Высокий уровень ультрафиолета.
Особое внимание следует обратить на резкое повышение УФ-индекса:
В воскресенье, 6 июля, показатель достигнет 9 баллов (очень высокий уровень);
После временного снижения индекс снова возрастет до опасных значений.
Рекомендации для жителей Самары:
Медики советуют соблюдать меры предосторожности в период повышенной солнечной активности:
Обязательно использовать солнцезащитные средства с высоким SPF-фактором;
Носить головные уборы и солнцезащитные очки с УФ-фильтром;
Ограничить пребывание на открытом солнце в дневные часы (с 11:00 до 16:00).
Такие погодные условия создают идеальные возможности для отдыха на природе, однако требуют внимательного отношения к защите от ультрафиолетового излучения. Жителям Самары и области рекомендуется заранее подготовиться к периоду активного солнца и позаботиться о своем здоровье.
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