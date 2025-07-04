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Когда будет солнечная погода в Самарской области: прогноз на ближайшие дни июля

По данным сервиса Gismeteo, в Самарской области в июле 2025 года ожидается значительное улучшение погодных условий.

По данным сервиса Gismeteo, в Самарской области в июле 2025 года ожидается значительное улучшение погодных условий. В ближайшие дни жителей региона ждет теплая и солнечная погода, характерная для середины лета.

Прогноз температуры и осадков.

В течение следующей недели температура воздуха прогреется до +31°C. После нескольких дождливых дней в конце текущей недели, небо станет безоблачным, а количество пасмурных дней в июле заметно сократится.

Высокий уровень ультрафиолета.

Особое внимание следует обратить на резкое повышение УФ-индекса:

В воскресенье, 6 июля, показатель достигнет 9 баллов (очень высокий уровень);

После временного снижения индекс снова возрастет до опасных значений.

Рекомендации для жителей Самары:

Медики советуют соблюдать меры предосторожности в период повышенной солнечной активности:

Обязательно использовать солнцезащитные средства с высоким SPF-фактором;

Носить головные уборы и солнцезащитные очки с УФ-фильтром;

Ограничить пребывание на открытом солнце в дневные часы (с 11:00 до 16:00).

Такие погодные условия создают идеальные возможности для отдыха на природе, однако требуют внимательного отношения к защите от ультрафиолетового излучения. Жителям Самары и области рекомендуется заранее подготовиться к периоду активного солнца и позаботиться о своем здоровье.

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