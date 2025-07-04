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Mash: умер вице-президент «Транснефти»

Сегодня утром умер вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов. Его тело нашли под окнами собственного дома. На месте происшествия работают следователи, сообщает Mash.

Срочная новость.

Сегодня утром умер вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов. Его тело нашли под окнами собственного дома. На месте происшествия работают следователи, сообщает Mash.