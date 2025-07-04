Мужчине и подростку из Башкирии вынесли приговор за диверсию в интересах Украины

Двум жителям Башкирии вынесли приговор за диверсию по заказу Украины. Об этом рассказала пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.
По данным ведомства, летом 2023 года осужденные за денежное вознаграждение от украинских спецслужб подожгли нескольких объектов транспортной инфраструктуры в Челябинской области.
На злоумышленников завели уголовное дело по статьям «Участие в деятельности террористической организации», «Диверсия», «Содействие диверсионной деятельности».
31-летний фигурант приговорен к 22 годам лишения свободы: первые пять лет он проведет в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима. Его 17-летний соучастник получил шесть лет колонии общего режима.
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