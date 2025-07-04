Стала известна причина смерти звезды фильмов Тарантино Майкла Мэдсена

Напомним, что о смерти Майкла Мэдсена стало известно 3 июля. Он известен российскому зрителю благодаря ярким ролям жёстких и харизматичных персонажей. Главную популярность Мэдсен получил после выхода фильма «Бешеные псы». Также актёр снимался в других кинокартинах Тарантино: «Убить Билла», «Омерзительная восьмёрка» и «Однажды в Голливуде».