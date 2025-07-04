Разработан отечественный мотор для БПЛА

НОВОСИБИРСК, 4 июля. /ТАСС/. Отечественный электромотор для беспилотников взлетной массой до 30 кг с локализацией производства 95% разработали инноваторы в Новосибирске. Об этом сообщил журналистам генеральный директор научно-производственного объединения «Авиатор» Никита Бойков.
«Мы разработали электромотор для беспилотника. Он рассчитан на БПЛА взлетной массой до 30 кг. Локализовано производство здесь в Новосибирске, на 95% — это отечественная материальная составляющая. В плане регуляторов частоты на отечественной компонентной базе, мы первые в стране, кто начал этим заниматься», — сказал разработчик.
Регулятор частоты в моторе изменяет частоту подачи электрической энергии для управления скоростью вращения двигателя, что позволяет плавно ее менять и снижать энергопотребление особенно в системах с переменной нагрузкой. По словам Бойкова, по некоторым характеристикам мотор сопоставим с китайскими аналогами, а по некоторым даже превосходит. При создании устройства использовались российские материалы, включая сталь, медь, разъемы и клей, единственная зарубежная комплектующая — это магниты из ниодима. Они нужны, чтобы создавать сильное постоянное магнитное поле при малых размерах и весе итогового устройства.
Компания уже поставляет моторы разработчикам беспилотников, организовано мелкосерийное производство. «Сейчас мы можем делать около 100−200 моторов в месяц. Как только у нас появится соответствующий заказ, мы будем делать большую партию» , — добавил гендиректор «Авиатора».
Новосибирский Академпарк начал функционировать в 2006 году. По последним данным, число резидентов составляет 354 компании, из них 143 компании — резиденты бизнес-инкубатора. На территории технопарка размещаются 237 компаний. Численность сотрудников компаний-резидентов превышает 10 тыс. человек. Выручка компаний — резидентов Академпарка в 2024 году превысила 64 млрд рублей.