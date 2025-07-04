Разработан отечественный мотор для БПЛА

Регулятор частоты в моторе изменяет частоту подачи электрической энергии для управления скоростью вращения двигателя, что позволяет плавно ее менять и снижать энергопотребление особенно в системах с переменной нагрузкой. По словам Бойкова, по некоторым характеристикам мотор сопоставим с китайскими аналогами, а по некоторым даже превосходит. При создании устройства использовались российские материалы, включая сталь, медь, разъемы и клей, единственная зарубежная комплектующая — это магниты из ниодима. Они нужны, чтобы создавать сильное постоянное магнитное поле при малых размерах и весе итогового устройства.