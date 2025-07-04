$63,5 млн не дошли до казахстанского бюджета из-за ОПГ на таможне

«Установлены факты перемещения товаров через таможенную границу с использованием поддельных документов и средств таможенной идентификации, а также выписки счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров. По собранным материалам зарегистрированы ряд уголовных дел, где подозреваемыми проходили руководители компаний “уполномоченных экономических операторов в таможенной сфере”, — сообщили надзорные органы.