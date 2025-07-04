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$63,5 млн не дошли до казахстанского бюджета из-за ОПГ на таможне

Преступная схема привела к уголовным делам.

Источник: КГД МФ РК

АСТАНА, 4 июл — Sputnik. Прокуратура Алматы возбудила ряд уголовных дел по результатам проверки на таможне.

«Установлены факты перемещения товаров через таможенную границу с использованием поддельных документов и средств таможенной идентификации, а также выписки счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров. По собранным материалам зарегистрированы ряд уголовных дел, где подозреваемыми проходили руководители компаний “уполномоченных экономических операторов в таможенной сфере”, — сообщили надзорные органы.

Общая сумма ущерба, причиненного государству, составила более 33 миллиардов тенге (63,5 миллионов долларов).

Суд назначил виновным различные сроки наказания в виде лишения свободы от 2 до 7 лет, с конфискацией имущества. Апелляционной инстанцией приговор оставлен в силе, отметили в прокуратуре.