Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Онлайн-площадки и торговые сети объединились против Wildberries и Ozon

Онлайн-площадки и торговые сети объединились против скидок на Wildberries и Ozon.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Интернет-площадки и торговые сети потребовали ограничить инвестиции маркетплейсов в скидки, сообщила РБК.

«Ключевая просьба в обращении — ограничить общий объем средств, который компания может инвестировать в скидки в течение года, — не более десяти процентов общего оборота товаров площадки за прошлый год», — говорится в сообщении.

Отмечается, что представителей розницы и онлайн-платформ не устраивают слишком низкие цены на маркетплейсах. По их мнению, это может привести к монополизации рынка, уходу с него производителей, а также к росту цен.

Инициаторы обращения направили замруководителя администрации президента Максиму Орешкину, главе правительства Михаилу Мишустину, председателю Госдумы Вячеславу Володину и спикеру Совфеда Валентине Матвиенко письма с просьбой внести корректировки в финальную версию законопроекта о платформенной экономике. Отмечается, что держать ценовую конкуренцию с крупнейшими маркетплейсами Wildberries и Ozon становится все труднее.

Уточняется, что документ подписали главы торговых сетей X5 Retail Group, «Магнит», «Лента», Mercury Retail Holding (владеет сетями «Бристоль» и «Красное & Белое»), «М. Видео-Эльдорадо», ДНС и «Детский мир». «Яндекс Маркет», Lamoda, «ВсеИнструменты.ру», «Купер» (ранее «СберМаркет») также поддержали инициативу в лице онлайн-игроков.

Узнать больше по теме
Компания Wildberries: от создания до слияния с Russ
Крупнейший российский интернет-магазин международного уровня начал работать в 2004 году. Создала его мама в декрете Татьяна Бакальчук. Сегодня владелица Wildberries — одна из богатейших женщин России и мира. Историю компании читайте в нашем материале.
Читать дальше