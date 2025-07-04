Онлайн-площадки и торговые сети объединились против Wildberries и Ozon

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Интернет-площадки и торговые сети потребовали ограничить инвестиции маркетплейсов в скидки, сообщила РБК.
«Ключевая просьба в обращении — ограничить общий объем средств, который компания может инвестировать в скидки в течение года, — не более десяти процентов общего оборота товаров площадки за прошлый год», — говорится в сообщении.
Отмечается, что представителей розницы и онлайн-платформ не устраивают слишком низкие цены на маркетплейсах. По их мнению, это может привести к монополизации рынка, уходу с него производителей, а также к росту цен.
Инициаторы обращения направили замруководителя администрации президента Максиму Орешкину, главе правительства Михаилу Мишустину, председателю Госдумы Вячеславу Володину и спикеру Совфеда Валентине Матвиенко письма с просьбой внести корректировки в финальную версию законопроекта о платформенной экономике. Отмечается, что держать ценовую конкуренцию с крупнейшими маркетплейсами Wildberries и Ozon становится все труднее.
Уточняется, что документ подписали главы торговых сетей X5 Retail Group, «Магнит», «Лента», Mercury Retail Holding (владеет сетями «Бристоль» и «Красное & Белое»), «М. Видео-Эльдорадо», ДНС и «Детский мир». «Яндекс Маркет», Lamoda, «ВсеИнструменты.ру», «Купер» (ранее «СберМаркет») также поддержали инициативу в лице онлайн-игроков.