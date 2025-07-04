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Красноярцев массово штрафуют за парковку на газонах и шум

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Ленинском районе Красноярска подвели итоги работы административной комиссии за первое полугодие 2025 года.

За шесть месяцев специалисты рассмотрели 450 административных дел и наложили штрафов на сумму 988,5 тысячи рублей.

Наиболее частыми нарушениями стали случаи парковки автомобилей на газонах. За это к ответственности привлекли 192 человека, сумма штрафов составила 689 тысяч рублей.

Также фиксировались многочисленные жалобы на несоблюдение тишины и покоя — особенно в вечернее и ночное время. По этим нарушениям к ответственности привлекли 136 человек, которые выплатили в совокупности 119 тысяч рублей.

Кроме того, комиссия выявила 54 случая торговли в неустановленных местах. Штрафы по этим фактам составили 108 тысяч рублей, сообщила пресс-служба городской администрации.

Сообщить о нарушениях можно через виртуальную приемную на официальном сайте администрации города, а также через личный кабинет на портале Госуслуг. Дополнительную информацию можно получить в административной комиссии Ленинского района по телефону 262−50−14.