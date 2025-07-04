Эксперт Силаев рассказал, сколько в день можно работать с ИИ без вреда для памяти

— Современные исследования показывают, что взаимодействие с ИИ напоминает тренировку мышц — умеренные нагрузки развивают, а чрезмерные вредят. Пользователи, применяющие ИИ для проверки решений, сохраняют когнитивные функции на 89 процентов эффективнее, чем те, кто полностью делегирует задачи нейросетям, — рассказал Силаев.