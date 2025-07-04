Эксперт Силаев рассказал, сколько в день можно работать с ИИ без вреда для памяти

Искусственным интеллектом (ИИ) можно пользоваться три-четыре раза в день, длительность взаимодействий не должна превышать 25−30 минут. Такие ограничения нужны для сохранения когнитивных функций мозга. Об этом рассказал заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта МИРЭА Юрий Силаев.
— Современные исследования показывают, что взаимодействие с ИИ напоминает тренировку мышц — умеренные нагрузки развивают, а чрезмерные вредят. Пользователи, применяющие ИИ для проверки решений, сохраняют когнитивные функции на 89 процентов эффективнее, чем те, кто полностью делегирует задачи нейросетям, — рассказал Силаев.
При этом постоянное использование нейросети приводит к снижению способности к запоминанию и ухудшению аналитического мышления, передает агентство городских новостей «Москва».
Заместитель главы Минприроды России Денис Буцаев рассказал, что в скором времени искусственный интеллект научится анализировать заполненность мусорных баков с точностью до 90 процентов. Это решение поможет специалистам вовремя вывозить отходы.