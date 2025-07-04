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«Запретили лететь самолетом»: стали известны подробности о гибели Жоты

Футболист «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жота и его брат воспользовались автомобилем для путешествия, поскольку врачи запретили Жоте летать самолетами после недавней операции, сказали в New York Post.

Футболист «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жота и его брат воспользовались автомобилем для путешествия, поскольку врачи запретили Жоте летать самолетами после недавней операции, сказали в New York Post.

Спортсмен с братом планировали доехать до испанского Сантандера и оттуда отправиться в Великобританию паромом.

Причиной смертельного ДТП, по версии следствия, стало лопнувшее во время обгона колесо автомобиля. Пока неизвестно, кто был за рулем.

Читайте материал «“Ливерпуль” вывел из обращения игровой номер футболиста Жоты».