«Запретили лететь самолетом»: стали известны подробности о гибели Жоты

Футболист «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жота и его брат воспользовались автомобилем для путешествия, поскольку врачи запретили Жоте летать самолетами после недавней операции, сказали в New York Post.
Спортсмен с братом планировали доехать до испанского Сантандера и оттуда отправиться в Великобританию паромом.
Причиной смертельного ДТП, по версии следствия, стало лопнувшее во время обгона колесо автомобиля. Пока неизвестно, кто был за рулем.
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