День столицы: как будут работать ЦОНы и спецЦОНы в выходные

В связи с празднованием Дня столицы ЦОНы и спецЦОНы не будут работать в понедельник, 7 июля. Суббота, 5 июля, будет рабочим днем для дежурных ЦОНов и спецЦОНов. В этом день прием граждан в дежурных центрах будет вестись с 09:00 до 13:00. СпецЦОНы будут открыты для приема заявлений с 09:00 до 12:00, выдача документов будет осуществляться до 13:00.