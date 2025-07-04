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День столицы: как будут работать ЦОНы и спецЦОНы в выходные

Как будут работать центры обслуживания населения (ЦОН) и спецЦОНы в Казахстане 5—7 июля, рассказали в Правительстве для граждан, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

В связи с празднованием Дня столицы ЦОНы и спецЦОНы не будут работать в понедельник, 7 июля. Суббота, 5 июля, будет рабочим днем для дежурных ЦОНов и спецЦОНов. В этом день прием граждан в дежурных центрах будет вестись с 09:00 до 13:00. СпецЦОНы будут открыты для приема заявлений с 09:00 до 12:00, выдача документов будет осуществляться до 13:00.

В Восточно-Казахстанской области рабочий день в ЦОНах и спецЦОНах начнется и закончится на час раньше, то есть с 08:00 до 12:00 в ЦОНах, и с 08:00 до 11:00 в спецЦОНАх — соответственно. 8 июля ЦОНы и спецЦОНы по всей стране будут функционировать по стандартному графику работы.

Напомним: в июле 2025 года казахстанцев ждут длинные выходные в честь одного из главных государственных праздников — Дня столицы. Праздник традиционно отмечается 6 июля и посвящен переносу столицы из Алматы в Астану в 1998 году. В 2025 году 6 июля выпадает на воскресенье, и в связи с этим, как предусмотрено законом «О праздниках», выходной день переносится на понедельник, 7 июля.

Таким образом, казахстанцев ждут три дня отдыха подряд: с 5-го по 7 июля. Пятидневная рабочая неделя: 5, 6 и 7 июля (суббота, воскресенье, понедельник) — выходные дни. Шестидневная рабочая неделя: 5 июля (суббота) — рабочий день; 6 и 7 июля (воскресенье и понедельник) — выходные дни.