Качество воды в реке Кубань стабилизировалось на уровне «грязная»

«В 2024 году, как и в предыдущие годы, вода в большинстве створов (60,9%) на притоках реки Кубань оценивалась как “загрязненная”. Сохранилось на уровне “слабо загрязненная” качество воды в реках Большой Зеленчук (Невинномысск), Пшиш (выше Хадыженска); на уровне “условно чистая” — Малый Зеленчук и Большой Зеленчук (станица Зеленчукская), Уруп; улучшилось от “загрязненной” до “слабо загрязненной” Лаба (выше Лабинска) и Пшеха (ниже Апшеронска)», — говорится в отчете.