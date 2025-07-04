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Режиссеры из Узбекистана представили свои работы на конкурсе «Золотая камелия» стран ШОС

В основную конкурсную программу «Золотая камелия» кинофестиваля стран ШОС, который проходит в городе Чунцин КНР, вошли 20 фильмов из 10 стран мира.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 4 июля — Sputnik. В Чунцине (Юго-Западный Китай) с 3 по 7 июля 2025 года проходит II кинофестиваль стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает агентство «Синьхуа Новости» со ссылкой на пресс-службу кинофестиваля.

В основную конкурсную программу под названием «Золотая камелия» кинофестиваля стран ШОС вошли 20 полнометражных кинокартин — по две от каждой из десяти стран-участниц: Беларуси, Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Монголии, Пакистана, России, Таджикистанa и Узбекистана.

В конкурсе представлены следующие фильмы:

  • Беларусь: «Чёрный замок» (Кирилл Кузин), «На другом берегу» (Андрей Хрулев);
  • Казахстан: «Операция “Набат”» (Рашид Сулейменов), «Братья» (Дархан Тулегенов);
  • Китай: «Базарное счастье» (Абдукелиму Абдулиза), «Бесконечное путешествие» (Дай Мо);
  • Кыргызстан: «Запах полыни» (Айбек Дайырбеков), «Сделка на границе» (Дастан Жапар Рыскелди);
  • Россия: «Воздух» (Алексей Герман-мл.), «В списках не значился» (Сергей Коротаев);
  • Таджикистан: «Жизнь прекрасна» (Далер Рахматов), «В поисках истины» (Манзарали Шерали);
  • Узбекистан: «Виноград» (Дилшодбек Усмонов), «В погоне за весной» (Аюб Шахобиддинов).

В рамках конкурсной программы награды будут присуждаться в 10 номинациях, включая премию за лучший фильм, режиссуру, сценарий, актерскую работу и технические достижения.

В состав жюри кинофестиваля вошли 9 кинематографистов из стран ШОС, в том числе белорусский режиссер Иван Павлов, продюсер из Казахстана Тасболат Мерекенов, актер из Кыргызстана Султан Усувалиев, российский кинопродюсер Вадим Быркин, директор киностудии «Таджикфильм» Махмадсаид Шохиён, узбекский режиссер-документалист Фуркат Усманов и другие. Председателем жюри выступает известный китайский кинопродюсер и сценарист Жэнь Чжунлунь.

По информации агентства, фестиваль организован с акцентом на новые технологии.

«В Юнчуане успешно сочетаются виртуальные и XR‑технологии, outdoor‑показы, “кино‑рынок” с обменом прав на фильмы и возможность встречи молодых режиссеров из стран Шанхайской организации сотрудничества на Форуме киноиндустрии», — говорится в сообщении.

Также обозначены основные цели кинофестиваля, их несколько:

Повышение культурной интеграции: фестиваль способствует обмену идеями, стандартами и опытом между кинокультурой стран ШОС.

Развитие киноиндустрии: инвестиции в технологии, сеть киноплатформ и профильные образовательные инициативы формируют устойчивую инфраструктуру.

Региональная дипломатия: кино становится инструментом мягкой силы — культурного диалога без политического давления.

Новые возможности для авторов: молодые таланты смогут получить доступ к международным форматам, копroduктивным проектам и фильмового рынка.

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