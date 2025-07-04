3,3 млрд тенге от утильсбора ушли в алматинские мусоровозы

Финансирование было предоставлено АО «Жасыл даму» через Фонд развития промышленности в виде льготного займа под 3% годовых сроком до 7 лет. Проект реализован в рамках государственной программы, направленной на возврат средств от утильсбора в экономику страны и поддержку экологических инициатив.