3,3 млрд тенге от утильсбора ушли в алматинские мусоровозы

Финансирование было предоставлено АО «Жасыл даму» через Фонд развития промышленности в виде льготного займа под 3% годовых сроком до 7 лет. Проект реализован в рамках государственной программы, направленной на возврат средств от утильсбора в экономику страны и поддержку экологических инициатив.
Переданная техника собрана на заводе «СарыаркаАвтоПром» в Костанае. Это мусоровозы на базе JAC N200 с краноманипуляторными установками, дизельными двигателями экологического стандарта Евро-5, системой задней загрузки и стрелой до 6,3 метров, что позволяет обслуживать заглубленные контейнеры.
Каждый день в городе образуется до 1 500 тонн ТБО. Для их вывоза задействовано 283 единицы техники. По словам акима города Ерболата Досаева, новые машины снизят нагрузку на действующий автопарк и повысят эффективность работы системы.
Проект реализуется в рамках инициативы «Таза Қазақстан» и входит в число 63 экологических проектов, направленных на развитие инфраструктуры обращения с отходами по всей стране.