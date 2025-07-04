Вступительные экзамены для абитуриентов-целевиков начинаются в вузах Беларуси. Что и как будут сдавать?

«Устный экзамен — это два вопроса из билета. Всего в перечне 100 вопросов, утвержденных Министерством образования. Каждый ответ оценивается двумя экспертами, а итоговая оценка — это среднее арифметическое всех четырех отметок. Затем её переводят в стобалльную шкалу», — рассказал Подберезко.