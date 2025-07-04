Вступительные экзамены для абитуриентов-целевиков начинаются в вузах Беларуси. Что и как будут сдавать?

Консультации для абитуриентов пройдут 4 июля, сами экзамены стартуют 5 июня. Среди дисциплин, которые предстоит сдавать целевикам, биология, литература (русская и белорусская), математика, всемирная история, физическая культура и творчество. Последние два пройду в практическом формате, остальные — устно.
«Устный экзамен — это два вопроса из билета. Всего в перечне 100 вопросов, утвержденных Министерством образования. Каждый ответ оценивается двумя экспертами, а итоговая оценка — это среднее арифметическое всех четырех отметок. Затем её переводят в стобалльную шкалу», — рассказал Подберезко.
Все экзамены фиксируются на аудио- и видеоустройства, чтобы исключить спорные моменты. Результаты по устным дисциплинам сообщаются сразу, а по творчеству и физкультуре — в течение суток.
По информации БГПУ, к зачислению по целевому набору готовят 416 мест. На них подано около 485 заявлений. Финальный список зачисленных будет опубликован не позднее 12 июля.