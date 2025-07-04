Учёные РФ выяснили, что радиация может затормозить деменцию у млекопитающих

Исследователи из Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского обнаружили, что воздействие гамма-лучей и тяжёлых ионов может замедлить или даже обратить развитие болезни Альцгеймера у лабораторных мышей. Данная работа может иметь перспективное применение в клинической практике, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Российского научного фонда.
Болезнь Альцгеймера является одной из наиболее распространённых форм нейродегенеративных нарушений. По статистике ВОЗ, деменцией страдают более 57 миллионов человек по всему миру, и в большинстве случаев (до 70%) она связана именно с этим заболеванием. Оно сопровождается ухудшением памяти, затруднением при выполнении повседневных дел и нарушением ориентации во времени и пространстве. Несмотря на масштаб проблемы, эффективного лечения пока не существует — применяемые методы лишь временно облегчают симптомы.
Как отмечается в работе, одной из ключевых причин развития Альцгеймера считается хроническое воспаление в головном мозге. Это связано с нарушениями в деятельности микроглии — специализированных иммунных клеток, присутствующих в центральной нервной системе с раннего этапа формирования организма. Учёные предполагают, что при сбое в их функционировании происходит накопление патологических белков — бета-амилоида и тау-белка, что и запускает нейродегенеративные процессы.
Ранее уже было установлено, что микроглию можно модулировать с помощью ионизирующего излучения, включая гамма-лучи и тяжёлые ионы — заряженные частицы с большой массой. Эти виды излучения уже применяются в лечении онкологических заболеваний, дегенерации сетчатки и эпилепсии.
В рамках нового эксперимента специалисты решили выяснить, как радиационное воздействие скажется на мозге животных с признаками деменции. Экспериментальная группа была разделена на три подгруппы: здоровые грызуны (13 особей), мыши с индуцированной формой болезни Альцгеймера (18 животных) и мыши с таупатией (19 особей), при которой в мозге накапливаются только тау-белки, без участия бета-амилоида, но также развивается деменция.
На часть животных из всех трёх групп сначала воздействовали гамма-излучением, а спустя трое суток — тяжёлыми ионами. При этом использовались очень низкие дозы: 0,24 грея для гамма-лучей и 0,18 грея для ионов, что значительно ниже уровней, применяемых в онкотерапии.
После радиационной обработки учёные провели поведенческие тесты и сопоставили результаты с контрольными группами. Было установлено, что мыши с признаками болезни Альцгеймера, прошедшие курс облучения, начали лучше отличать запахи и проявляли большую активность при строительстве гнёзд по сравнению с необлучёнными животными с аналогичным диагнозом.
Хотя у здоровых мышей и у особей с таупатией такие поведенческие улучшения выражены не были, у них также наблюдалось усиление пространственной памяти и способности к обучению после радиационного воздействия.
Анализ показал увеличение уровня интерлейкинов — молекул, регулирующих воспалительные процессы, в мозге облучённых мышей примерно в 1,5−2 раза. Это свидетельствует об активации иммунных механизмов, сообщили биологи.
Учёные выразили мнение, что если аналогичный результат удастся получить в исследованиях с участием людей, данное направление может стать основой для разработки новых методов терапии нейродегенеративных расстройств, включая болезнь Альцгеймера. В будущем команда намерена продолжить исследования, чтобы определить оптимальные дозировки и режимы облучения.
Руководитель проекта, кандидат биологических наук Виктор Кохан отметил, что одна из задач будущих экспериментов — выяснить, способен ли комбинированный метод радиотерапии полностью излечить болезнь, либо его эффект ограничивается только облегчением симптомов. По его словам, даже второй вариант может оказаться крайне ценным, учитывая отсутствие радикального лечения на сегодняшний день.
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