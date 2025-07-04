Учёные РФ выяснили, что радиация может затормозить деменцию у млекопитающих

Болезнь Альцгеймера является одной из наиболее распространённых форм нейродегенеративных нарушений. По статистике ВОЗ, деменцией страдают более 57 миллионов человек по всему миру, и в большинстве случаев (до 70%) она связана именно с этим заболеванием. Оно сопровождается ухудшением памяти, затруднением при выполнении повседневных дел и нарушением ориентации во времени и пространстве. Несмотря на масштаб проблемы, эффективного лечения пока не существует — применяемые методы лишь временно облегчают симптомы.