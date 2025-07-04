Белорусские католики проводят Будславский фестиваль

МИНСК, 4 июл — Sputnik. Традиционный католический фестиваль пройдет в Будславе
В Будслав, где находится Чудотворная икона, прибыли паломники, католическое духовенство.
Будславский фестиваль уже несколько десятилетий ежегодно проводится в Беларуси в начале июля. Католический фестиваль внесен в список белорусского историко-культурного наследия, около десяти лет назад он был внесен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. В этом году Будславский фестиваль — юбилейный.
Митрополит Минско-Могилевский Иосиф Станевский обратился к верующим с посланием.
«В этом году исполняется 35 лет с тех пор, как возобновились паломничества к Богоматери Будславской, нашей Покровительнице и Королеве. (…). Я приглашаю всех, кто чувствует себя паломником надежды, из разных уголков нашего Отечества: Витебска и Гродно, Гомеля и Могилева, Бреста и Пинска, паломников из Минска, из наших белорусских деревень и хуторов, чтобы и в этом году мы могли встретиться вместе», — говорится в послании митрополита.
Основные торжества фестиваля начнутся сегодня, 4 июля, в 18:00. В костеле пройдет святая месса, после которой начнется Крестный ход и процессия с копией Чудотворной иконы Матери Божьей Будславской.
Согласно программе торжеств, ровно в полночь начнется главное Богослужение.
Основные торжества пройдут 5 июля. В Будслав на фестиваль по традиции приезжает много католической молодежи, многие совершают паломничество на велосипедах.
Как сообщили в Минско-Могилевском епархиальном управлении РКЦ в Беларуси, те, кто не сможет приехать в Будслав, могут присоединиться к молитве через интернет, мессу и костела будут транслировать в режиме онлайн. Кроме этого, телеканал «Беларусь-3» 5 июля будет вести прямой эфир из Будслава.
Будславский костел может стать центром католицизма в Беларуси. Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко на встречах с главами конфессий предложил создать в стране религиозные центры. Планируется, что православные создадут такой центр в Жировичах, католики — в Будславе, мусульмане — в Ивье, иудеи — в Бобруйске.