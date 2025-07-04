Белорусские католики проводят Будславский фестиваль

«В этом году исполняется 35 лет с тех пор, как возобновились паломничества к Богоматери Будславской, нашей Покровительнице и Королеве. (…). Я приглашаю всех, кто чувствует себя паломником надежды, из разных уголков нашего Отечества: Витебска и Гродно, Гомеля и Могилева, Бреста и Пинска, паломников из Минска, из наших белорусских деревень и хуторов, чтобы и в этом году мы могли встретиться вместе», — говорится в послании митрополита.