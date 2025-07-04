Экс-президент «Локо» Наумов: Писарского нужно было дисквалифицировать пожизненно

«Если доказано, то правильно все сделали. Это недопустимо для профессионального игрока. Я бы в таком случае отстранил пожизненно. Ты же показываешь неуважение к футболу, своей команде, обществу и себе лично», — приводит слова экс-президента «Локомотива» Николая Наумова «Матч ТВ».