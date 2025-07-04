Экс-президент «Локо» Наумов: Писарского нужно было дисквалифицировать пожизненно

Бывший представитель «железнодорожников» заявил, что форвард «Крыльев Советов» и «Сочи» показал неуважение к футболу, обществу и себе лично.
Напомним, 29-летнего Владимира Писарского дисквалифицировали на 4 года (из них 3 — условно) после скандала со ставкой на матч со своим участием. Под подозрение попала встреча «барсов» с «Пари НН» (1:2) 28 мая.
«Если доказано, то правильно все сделали. Это недопустимо для профессионального игрока. Я бы в таком случае отстранил пожизненно. Ты же показываешь неуважение к футболу, своей команде, обществу и себе лично», — приводит слова экс-президента «Локомотива» Николая Наумова «Матч ТВ».
Недавно сообщали, что 30-летний нападающий «зелено-бело-синих» Иван Сергеев сегодня может подписать контракт с московским «Динамо».
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