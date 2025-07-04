Жители Ростова предложили создать канал экстренной помощи через мессенджеры

Жители Ростова-на-Дону предложили организовать вызов экстренных служб через мессенджеры. Идея сейчас проходит голосование на портале «Активный ростовчанин».
Мессенджеры могут быть полезны в ситуации, когда нет возможности позвонить по мобильному телефону, но продолжает работать стационарный интернет. Предполагается, что дополнительный канал связи должен иметь заранее заготовленный шаблон, а также поддерживать возможность передачи фото, видео и точных координат.
Опрос продлится до 22 сентября 2025 года или до момента, когда наберется 500 голосов.
Напомним, ранее донские власти сообщили, что из-за атак БПЛА в регионе вводятся ограничения мобильного интернета. Сейчас прорабатывается техническое решение, которое позволит максимально минимизировать неудобства для людей. В частности, рассматривается идея внедрения технологии WiMAX, которая позволит пользоваться мобильными модемами.
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