Собянин: ещё 117 ультрабыстрых зарядок для электробусов установят в Москве

Собянин также добавил, что в 2024 году на указанном виде транспортных средств в городе было совершено 207,4 млн поездок, что на 50% превысило показатели 2023 года. В первом квартале 2025 года пассажиропоток на электробусах достиг 67,2 миллиона человек (при пробеге 25,6 млн км). Это почти на 70% больше, чем было зафиксировано за аналогичный период прошлого года.