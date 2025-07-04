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Собянин: ещё 117 ультрабыстрых зарядок для электробусов установят в Москве

Собянин уточнил, что согласованы планы и выделены средства на монтаж 400 УБЗС для электробусов в Москве.

Источник: Аргументы и факты

Ещё 117 ультрабыстрых зарядных станций (УБЗС) для электробусов будут установлены в Москве, что увеличит количество машин на линиях, сообщил глава города Сергей Собянин.

Он напомнил, что с начала 2025 года в российской столице подключено более 40 таких устройств. Всего сеть УБЗС состоит из 395 устройств мощностью 300 киловатт.

«Зарядные станции для электробусов производят специалисты Мосгортранса на заводе СВАРЗ. Высокотехнологичные УБЗС, созданные в Москве, — одни из лучших в мире по надежности и эффективности. Показатели зарядок в режиме онлайн контролируют сотрудники ситуационного центра», — написал мэр в своем Telegram-канале.

Места для зарядки находятся на конечных станциях и эксплуатационных площадках Мосгортранса. Благодаря этому, электробусные маршруты работают бесперебойно. Собянин уточнил, что согласованы планы и выделены средства на монтаж примерно 400 зарядных станций.

Глава города подчеркнул, что сейчас планируется заключение договоров на технологическое присоединение ещё 117 устройств к электросетям. Они начнут работать в 2027 году. Мэр отметил, что к концу 2027 года общее число УБЗС превысит 900 единиц.

Москва лидирует в Европе по количеству запущенных электробусов. Парк таких машин в городе насчитывает 2350 единиц. Они используются на 212 маршрутах. Предполагается, что в 2025—2027 годах российская столица получит 1100 электробусов.

Собянин также добавил, что в 2024 году на указанном виде транспортных средств в городе было совершено 207,4 млн поездок, что на 50% превысило показатели 2023 года. В первом квартале 2025 года пассажиропоток на электробусах достиг 67,2 миллиона человек (при пробеге 25,6 млн км). Это почти на 70% больше, чем было зафиксировано за аналогичный период прошлого года.

Напомним, в апреле Собянин проинформировал, что в 2025 году транспортный парк Москвы должны пополнить около 650 новых электробусов, которые заменят автобусы на десятках маршрутов.

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