Предлагают перерасчет пенсии: Раскрыта новая схема мошенников для обмана пожилых россиян

Мошенники разработали новую схему обмана пожилых россиян с перерасчетом пенсии. Об этом сообщает пресс-служба ВТБ, ссылаясь на заявления начальника управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности, вице-президента ВТБ Дмитрия Ревякина.
«Преступники разработали многошаговую комбинацию, играя на самых болезненных страхах пожилых людей — потере сбережений и доверия к государству», — сказал Ревякин.
Схема заключается в том, что аферисты звонят гражданам пенсионного возраста, представляясь сотрудниками соцслужб или госорганизаций, и убеждают их посетить МФЦ для якобы перерасчета пенсии. Когда человек приходит в центр, настоящие сотрудники объясняют, что причин для перерасчета нет и звонок был попыткой мошенничества.
Позже мошенники вновь связываются с пенсионером, теперь уже представляясь сотрудниками ФСБ, и сообщают о якобы ведущемся расследовании обмана. Используя доверие к правоохранительным органам, они убеждают жертву перевести деньги на «специальный счет» под предлогом обеспечения сохранности средств.
Ревякин напомнил, что ни ФСБ, ни другие государственные органы не могут требовать по телефону переводить деньги для их защиты.
Ранее KP.RU писал о новой мошеннической схеме с фильмами. Злоумышленники под предлогом совместного онлайн-просмотра кино отправляют жертвам фальшивые ссылки на платформу, где нужно оплатить фальшивую подписку.