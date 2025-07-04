Предлагают перерасчет пенсии: Раскрыта новая схема мошенников для обмана пожилых россиян

Схема заключается в том, что аферисты звонят гражданам пенсионного возраста, представляясь сотрудниками соцслужб или госорганизаций, и убеждают их посетить МФЦ для якобы перерасчета пенсии. Когда человек приходит в центр, настоящие сотрудники объясняют, что причин для перерасчета нет и звонок был попыткой мошенничества.