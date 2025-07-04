Владельца узбекского Anorbank похитили в Париже и освободили после уплаты выкупа

— Anorbank выражает искреннюю благодарность всем клиентам, партнерам и коллегам, которые с пониманием и сочувствием отнеслись к распространяющейся информации. В условиях информационной чувствительности банк особенно ценит ваше сочувствие, лояльность и доверие к банку как к стабильной и надежной организации, — говорится на сайте банка.