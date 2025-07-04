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Владельца узбекского Anorbank похитили в Париже и освободили после уплаты выкупа

Владельца узбекского цифрового банка Anorbank Кахрамонжона Олимова похитили в Париже 23 июня. Его освободили только после выплаты выкупа. Однако похищение не связано с деятельностью финансовой организации, которая продолжает работать в штатном режиме. Об этом в четверг, 3 июля, сообщили в пресс-службе банка.

Владельца узбекского цифрового банка Anorbank Кахрамонжона Олимова похитили в Париже 23 июня. Его освободили только после выплаты выкупа. Однако похищение не связано с деятельностью финансовой организации, которая продолжает работать в штатном режиме. Об этом в четверг, 3 июля, сообщили в пресс-службе банка.

— Anorbank выражает искреннюю благодарность всем клиентам, партнерам и коллегам, которые с пониманием и сочувствием отнеслись к распространяющейся информации. В условиях информационной чувствительности банк особенно ценит ваше сочувствие, лояльность и доверие к банку как к стабильной и надежной организации, — говорится на сайте банка.

До этого полиция в США в ходе масштабной операции в штате Флорида сумели спасти 60 числившихся пропавшими без вести детей в возрасте от девяти до 17 лет, которых планировали продать в сексуальное рабство.

В конце июня в Таиланде была задержана группа российских граждан, подозреваемых в вымогательстве, пытках и ограблениях. Расследование началось после того, как на заправке обнаружили петербуржца Давида Бланку с разбитой головой и в наручниках.