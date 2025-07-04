Трамп: На территории Белого дома состоится бой UFC

Настоящий бой UFC пройдет на территории Белого дома. Об этом в пятницу, 4 июля, рассказал американский лидер Дональд Трамп.
По его словам, событие состоится в 2026 году — именно с него начнутся праздничные мероприятия «America 250». В следующем году США празднует 250-летие со дня подписания Декларации независимости.
— Мы собираемся провести бой UFC — подумайте только — на территории Белого дома, — уточнил лидер страны.
Представители Белого дома утверждают, что Трамп настроен на бой «очень серьезно». В UFC, в свою очередь, отметили, что они активно ведут переговоры с администрацией президента.
Американский лидер не раз посещал бои UFC. Он также довольно тесно общается с главой организации Дэйной Уайтом.
Иногда Трамп спокойно может прервать важные переговоры, чтобы позвонить Уайту или другим старым друзьям, передает Fox News.
Недавно президент США посетил турнир UFC, на котором была исполнена композиция «Широка река» российской певицы Надежды Кадышевой. Под эту мелодию на ринг вышел боец смешанных единоборств в тяжелом весе Сергей Спивак, известный под прозвищем Полярный Медведь.