День домбры отметят в Казахстане 6 июля

Ежегодно в первое воскресенье июля в Казахстане отмечается Национальный день домбры. В этом году данный праздник выпадает на 6 июля. Как его будут отмечать, рассказали в пресс-службе Министерстве культуры и информации, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.