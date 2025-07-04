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День домбры отметят в Казахстане 6 июля

Как его будут праздновать, рассказали в Минкультуры.

Источник: Kapital.kz

Ежегодно в первое воскресенье июля в Казахстане отмечается Национальный день домбры. В этом году данный праздник выпадает на 6 июля. Как его будут отмечать, рассказали в пресс-службе Министерстве культуры и информации, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

В ведомстве отметили, что этот праздник, учрежденный в 2018 году по инициативе главы государства, способствует укреплению национальной идентичности, пробуждает интерес у молодежи к традиционной культуре и подчеркивает преемственность поколений.

Министерство культуры и информации РК утвердило план республиканских мероприятий, приуроченных к данному празднику. В этом году будет организовано около 300 мероприятий, из которых свыше 200 пройдут в регионах.

6 июля на открытой площадке MEGA Alma-Ata состоится праздничный концерт Казахского национального оркестра народных инструментов имени Курмангазы. Кроме того, на площадке парка Көк-Төбе состоится торжественный концерт Казахского национального оркестра народных инструментов имени Курмангазы «Dombyra party».

В Астане на площадке амфитеатра состоится праздничный концерт, посвященный Национальному дню домбры. В Национальном музее РК состоится концерт, приуроченный к 100-летию выдающегося композитора Нургисы Тлендиева.

В Жамбылской области на территории археологического парка «Көне Тараз» состоится музыкальный вечер «Ұлттық домбыра күні — баба үніне құрмет».

В Туркестане на площадке историко-культурного музея-заповедника «Азрет Султан» состоится культурно-массовое мероприятие «Домбыра-дастан».

Кроме того, в настоящее время по всей стране проходит челлендж, приуроченный ко Дню домбры, в котором приняли участие около 100 известных деятелей культуры.