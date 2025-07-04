Надежда Сысоева и Тимур Батрутдинов вместе? Громкое признание

Сейчас красноярская звезда из Comedy Woman снимается в шоу «Мастер игры», где и взаимодействует с Тимуром.
40-летняя Надежда Сысоева в своем личном блоге провела откровенный разговор с подписчиками, где развеяла слухи о своих отношениях с 47-летним Тимуром Батрутдиновым. Она подчеркнула, что между ними всегда существовала лишь дружба и профессиональное сотрудничество, а романтических чувств не было.
Сысоева отметила:
«Наши отношения всегда были наполнены теплом, поскольку Тимур — невероятно позитивный и добрый человек. Я искренне надеюсь, что он найдет свою любовь».
Отметим, что Надежда сейчас тоже без отношений. Ранее она рассталась с Сашей Стоуном после участия в шоу «Выжить в Дубае».