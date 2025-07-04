Надежда Сысоева и Тимур Батрутдинов вместе? Громкое признание

40-летняя Надежда Сысоева в своем личном блоге провела откровенный разговор с подписчиками, где развеяла слухи о своих отношениях с 47-летним Тимуром Батрутдиновым. Она подчеркнула, что между ними всегда существовала лишь дружба и профессиональное сотрудничество, а романтических чувств не было.