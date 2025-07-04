Средняя зарплата в Омской области превысила 70 тысяч рублей

Лидерами по уровню оплаты труда остаются нефтяная и химическая отрасли, значительно опережая остальные сферы экономики. Так, в производстве кокса и нефтепродуктов средняя зарплата в апреле достигла 178 779 рублей. На втором месте оказалась сфера ремонта и монтажа машин и оборудования с доходом в 109 814 рублей, а на третьем — производство химических веществ и продуктов (109 523 рубля).