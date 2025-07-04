Средняя зарплата в Омской области превысила 70 тысяч рублей

По данным Омскстата, средняя зарплата в регионе за период с января по апрель 2025 года составила 67 654 рубля. В апреле показатель вырос до 70 067 рублей, что на 2,3% выше мартовского значения и на 13,4% превышает уровень апреля прошлого года.
Лидерами по уровню оплаты труда остаются нефтяная и химическая отрасли, значительно опережая остальные сферы экономики. Так, в производстве кокса и нефтепродуктов средняя зарплата в апреле достигла 178 779 рублей. На втором месте оказалась сфера ремонта и монтажа машин и оборудования с доходом в 109 814 рублей, а на третьем — производство химических веществ и продуктов (109 523 рубля).
В то же время самыми низкими зарплатами по-прежнему отличается легкая промышленность. Производство одежды остается на последнем месте: швеи и портные в среднем заработали всего 21 180 рублей. Среди других низкооплачиваемых отраслей — производство текстильных изделий (31 038 рублей) и деревообработка (31 618 рублей).
Ранее мы писали, что в Омске с 1 иля подорожала коммуналка.