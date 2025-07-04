Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Средняя зарплата в Омской области превысила 70 тысяч рублей

Больше всего растут зарплаты в нефтяной и химической сферах.

Источник: Комсомольская правда

По данным Омскстата, средняя зарплата в регионе за период с января по апрель 2025 года составила 67 654 рубля. В апреле показатель вырос до 70 067 рублей, что на 2,3% выше мартовского значения и на 13,4% превышает уровень апреля прошлого года.

Лидерами по уровню оплаты труда остаются нефтяная и химическая отрасли, значительно опережая остальные сферы экономики. Так, в производстве кокса и нефтепродуктов средняя зарплата в апреле достигла 178 779 рублей. На втором месте оказалась сфера ремонта и монтажа машин и оборудования с доходом в 109 814 рублей, а на третьем — производство химических веществ и продуктов (109 523 рубля).

В то же время самыми низкими зарплатами по-прежнему отличается легкая промышленность. Производство одежды остается на последнем месте: швеи и портные в среднем заработали всего 21 180 рублей. Среди других низкооплачиваемых отраслей — производство текстильных изделий (31 038 рублей) и деревообработка (31 618 рублей).

Ранее мы писали, что в Омске с 1 иля подорожала коммуналка.