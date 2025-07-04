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Экс-форвард тольяттинской «Лады» Михаил Фисенко стал игроком «Ак Барса»

35-летний нападающий присоединился к казанцам перед стартом нового сезона КХЛ.

35-летний нападающий присоединился к казанцам перед стартом нового сезона КХЛ.

Михаил Фисенко выступал за «автозаводцев» с сезона 2023−2024. В форме тольяттинцев сыграл в 122 встречах. Забросил десять шайб и отдал 20 голевых. Всего — 30 очков.

Форвард перешел в казанский «Ак Барс», в котором был с 2019-го по 2021 год. Оттуда перешел в столичное «Динамо», затем в магнитогорский «Металлург», а затем в «Ладу».

На днях рассказывали, что клуб из 63-го региона откроет новый сезон КХЛ домашним матчем против екатеринбургского «Автомобилиста» (12+).

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