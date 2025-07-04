Глава Башкирии подписал закон, благодаря которому вырастут выплаты опекунам и попечителям детей-сирот

Согласно изменениям, содержание ребенка младше трех лет будет финансироваться в размере 10 855 рублей ежемесячно, а на детей старше трех лет — 10 439 рублей. Для детей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены повышенные выплаты: 13 027 рублей для малышей до трех лет и 12 526 рублей для более старших.