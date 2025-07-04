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Глава Башкирии подписал закон, благодаря которому вырастут выплаты опекунам и попечителям детей-сирот

Хабиров утвердил увеличение на 16,6% выплат на детей-сирот в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал закон об увеличении выплат для опекунов и попечителей детей-сирот. Как пояснил спикер Госсобрания республики Константин Толкачев, размер пособий вырастет на 16,6%. На реализацию этой инициативы в бюджете заложено 87 миллионов рублей.

— Расчет увеличенного пособия будет производиться уже за период начиная с 1 июня, — отметил спикер.

Согласно изменениям, содержание ребенка младше трех лет будет финансироваться в размере 10 855 рублей ежемесячно, а на детей старше трех лет — 10 439 рублей. Для детей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены повышенные выплаты: 13 027 рублей для малышей до трех лет и 12 526 рублей для более старших.

В настоящее время в Башкирии насчитывается 9 681 ребенок, оставшийся без попечения родителей. По данным статистики, 94% из них воспитываются в приемных семьях.

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