Житель Башкирии выиграл 72,2 миллиона рублей

Большая удача улыбнулась кому-то из жителей Башкирии. По итогам розыгрыша суперприза в 72,2 миллиона рублей победа осталась за пока неизвестным человеком из республики — призёр лотереи ещё не обратился за выигрышем.
Пока известно только то, что билет был куплен за 60 рублей в мобильной версии сайта.
Жители Башкирии нередко становятся получателями крупных выигрышей. Например, в марте кто-то из живущих рядом с нами выиграл 15,2 млн рублей, а одна супружеская пара купила билет, принёсший им 50 млн рублей.
Напомним, с 2014 года все лотереи в России являются государственными и проводятся под контролем Федеральной налоговой службы. С них полагается платить налог на доход (13%, а если доход выше 5 млн руб. — 15%).