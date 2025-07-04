В Перми продолжается установка кашпо с цветами, деревьями и кустарниками

В Перми продолжаются работы по озеленению. Неотъемлемой частью городского ландшафта становится мобильное озеленение. На пермских улицах появляются кашпо с туями, лиственницами, елями, ивами, боярышником, яблонями и другими растениями. Уже размещено более 600 кашпо с деревьями, кустарниками и цветами.
Так, кадки мобильного озеленения появились возле Дворца культуры им. Солдатова, Дома молодежи, на улице Ленина, у цирка, у спорткомплекса им. Сухарева, центра «Муравейник», на улицах Борчанинова, Крисанова, на Комсомольском проспекте.
В этом году планируется разместить еще 316 кашпо, 86 из которых расположатся на шоссе Космонавтов.