Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми продолжается установка кашпо с цветами, деревьями и кустарниками

В Перми продолжаются работы по озеленению.

В Перми продолжаются работы по озеленению. Неотъемлемой частью городского ландшафта становится мобильное озеленение. На пермских улицах появляются кашпо с туями, лиственницами, елями, ивами, боярышником, яблонями и другими растениями. Уже размещено более 600 кашпо с деревьями, кустарниками и цветами.

Так, кадки мобильного озеленения появились возле Дворца культуры им. Солдатова, Дома молодежи, на улице Ленина, у цирка, у спорткомплекса им. Сухарева, центра «Муравейник», на улицах Борчанинова, Крисанова, на Комсомольском проспекте.

В этом году планируется разместить еще 316 кашпо, 86 из которых расположатся на шоссе Космонавтов.