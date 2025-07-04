По одному из мостов в Астане станет сложнее ездить

По информации Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы, планируется средний ремонт указанного моста.
«В связи с этим с 7 по 16 июля текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано поэтапно в обоих направлениях по одной из сторон», — сообщили в ведомстве 4 июля 2025 года.
Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.
Ранее столичные водители такси заявили о принудительных платежах за право передвижения по выделенным автобусным линиям. По словам частных извозчиков, им приходится ежемесячно выплачивать до 15 тысяч тенге представителям крупных таксопарков.