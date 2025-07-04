Володин призвал предпринимателей заменить вывески на иностранном языке

«Закон о защите русского языка — важный шаг по сохранению основы нашей национальной идентичности. Россия толерантно относится ко всем народам и представителям любых национальностей. Но каждая страна защищает свой язык, свою идентичность. Кстати, делают это достаточно жестко и последовательно. У нас одно из либеральных законодательств в этой сфере. Вместе с этим все, кто приезжает к нам и открывает бизнес, должны уважать русский язык и нашу культуру», — написал Володин в своем Telegram-канале.