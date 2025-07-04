Володин призвал предпринимателей заменить вывески на иностранном языке

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал представителей бизнеса начать замену вывесок на иностранном языке, не дожидаясь реализации закона о защите русского языка.
«Во исполнение принятого закона с 1 марта 2026 года: информация на вывесках, указателях, табличках должна быть выполнена на русском языке, а также может дублироваться на языках народов России, в рекламе не допускается употребление иностранных слов и выражений, строящиеся жилые комплексы разрешается называть только с использованием кириллицы. Исключения составляют фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания», — отметил он.
По мнению председателя Госдумы, владельцам магазинов и предприятий правильно было бы уже сейчас, не дожидаясь вступления в силу положений закона, приступить к замене вывесок, а также пересмотреть подходы к организации рекламных кампаний, как это сделали в ряде городов, среди которых: Краснодар, Ярославль и Магнитогорск.
Он также выразил надежду, что в ближайшее время улицы российских городов преобразятся, проходя по ним, «каждый с уверенностью скажет, что он в России».
По словам Володина, принятие закона о защите русского языка в публичном пространстве было необходимо, «учитывая, что, когда идешь по улицам большинства наших городов, бросается в глаза обилие англицизмов, иностранных заимствований и наименований на других языках». Кроме того, он подчеркнул, что отечественные предприниматели обязаны делать все для поддержки родного языка и его продвижения.
«Закон о защите русского языка — важный шаг по сохранению основы нашей национальной идентичности. Россия толерантно относится ко всем народам и представителям любых национальностей. Но каждая страна защищает свой язык, свою идентичность. Кстати, делают это достаточно жестко и последовательно. У нас одно из либеральных законодательств в этой сфере. Вместе с этим все, кто приезжает к нам и открывает бизнес, должны уважать русский язык и нашу культуру», — написал Володин в своем Telegram-канале.
Он добавил, что русский язык отражает духовно-нравственные традиции, культуру и самобытность россиян, объединяет все народы, которые проживают в России.
Согласно закону, информация для потребителей (вывески, реклама, указатели) должна предоставляться на русском языке — таким образом, слова на английском языке типа sale (скидка) или shop (магазин) не должны использоваться. Закон предусматривает, что перевод на другие языки допускается, но только при условии идентичности содержания и равнозначности оформления.