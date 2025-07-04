Цирковое шоу, спектакль и кинопоказы под открытым небом: в Казани пройдет «Горький+»

Так, у Центра семьи «Казан» развернется цирковое шоу «Горькийлэнд 3.0». Сюжет иммерсивного шапито по мотивам произведений Максима Горького поведает о постановке большого шоу в традициях цирка начала XX века. Зарегистрироваться можно по ссылке.