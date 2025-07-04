Цирковое шоу, спектакль и кинопоказы под открытым небом: в Казани пройдет «Горький+»

В столице Татарстана с 4 по 6 июля пройдет фестиваль искусств «Горький+». В городе запланировано более 50 событий — спектакли и концерты, цирковые шоу, кинопоказы, выставки и театральные лаборатории.
Так, у Центра семьи «Казан» развернется цирковое шоу «Горькийлэнд 3.0». Сюжет иммерсивного шапито по мотивам произведений Максима Горького поведает о постановке большого шоу в традициях цирка начала XX века. Зарегистрироваться можно по ссылке.
В Лядском саду жители и гости города смогут увидеть фотовыставку, посвященную творчеству Максима Горького. Она будет доступна круглосуточно на протяжении всех дней фестиваля.
В Салават Купере 6 июля в 19:00 уличный театр «Легкие крылья» представит спектакль-променад «Восточный экспресс». Зрители смогут стать частью представления с акробатическими трюками и танцами.
Далее в 20:00 стартует кинопоказ фильма «Горящий Горький», который познакомит зрителей с реальными фактами, анекдотами и легендами о посещении татарского села Красновидово Максимом Горьким и Юрием Гагариным.
Завершающим событием станет кинопоказ спектакля-концерта «Рождение человека». Рассказы Максима Горького «Страсти-мордасти» и «Рождение человека» прочитают народный артист РФ Евгений Миронов и Александра Урсуляк.
С полной программой фестиваля искусств «Горький +» можно ознакомиться по ссылке.