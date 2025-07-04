В столице Татарстана появятся 15 новых платных парковок на 821 место

Согласно документу, новые парковки появятся на улицах Карбышева (31 место), Кирпичникова (57), Журналистов (71), Спортивной (45), Рихарда Зорге (14), Родины (80), Ломжинской (48), Воровского (173), 2-й Юго-Западной (50). Также их организуют на улицах Халева (18), Сыртлановой (60), Роторной (67), Кремлевской набережной (31), в переулке Саначина (31), на Вознесенском тракте (45).