В столице Татарстана появятся 15 новых платных парковок на 821 место. Также на 476 мест расширят старые парковочные территории. Соответствующий проект постановления проходит антикоррупционную экспертизу.
Согласно документу, новые парковки появятся на улицах Карбышева (31 место), Кирпичникова (57), Журналистов (71), Спортивной (45), Рихарда Зорге (14), Родины (80), Ломжинской (48), Воровского (173), 2-й Юго-Западной (50). Также их организуют на улицах Халева (18), Сыртлановой (60), Роторной (67), Кремлевской набережной (31), в переулке Саначина (31), на Вознесенском тракте (45).
Расширение парковочных территорий ожидается на улицах Гаяза Исхаки, Шмидта, Чистопольской, Яруллина, Коротченко, Гвардейской, Восстания, Калинина, Вишневского, Батурина, Пионерской, Губкина, Сеченова и на проспекте Победы.
Ранее в Казани назвали дни бесплатной парковки в 2025 году. Речь идет о муниципальных парковках.