Ремонт дорог в пяти районах Уфы обойдется в 216 млн рублей

Дороги необходимо отремонтировать до августа 2026 года. Требуется провести подготовительные работы на площади 156,8 тыс. кв. м, установить дорожные люки, уложить выравнивающее покрытие и построить обочины. Подрядчик должен предоставить двухлетнюю гарантию на верхний слой покрытия, трехлетнюю — на люки и год — на дорожную разметку.