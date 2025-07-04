В школах Академического района хватит мест для первоклассников

1 сентября 2025 года за парты в школах Академического района Екатеринбурга сядут 2 564 первоклассника. Мест в образовательных учреждениях района хватит всем школьникам. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».
В Академическом районе проживает много молодых семей с детьми, поэтому каждый год школы пополняются большим количеством первоклассников. В этот раз в Администрации Екатеринбурга заранее спланировали формирование дополнительных классов, благодаря чему в школах дополнительно появились 225 мест.
В школе № 25 появится 64 новых места для учеников первых классов, в школе № 23 — 56 мест, в школе № 133 — 60 мест, в школе № 31 — 30 мест, в школе № 123 — 15 мест.
Свободные места на сегодняшний день есть в школах № 23, 16, 19, 133 и 181. До начала учебного года каждый школьник, проживающий в Академическом районе, будет зачислен в одну из школ.