В Иркутске в партии тайского помело нашли опасного вредителя

В Иркутске в партии помело нашли опасного вредителя — красную померанцевую щитовку. Груз прибыл из Таиланда в аэропорт Иркутска. Об этом КП-Иркутск рассказали в Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.
— В результате лабораторных исследований, в партии помело весом 8 кг была обнаружили карантинный объект, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Несмотря на обнаружение щитовки, специалисты говорят, что зараженные плоды не представляют угрозы для местного сельского хозяйства и разрешены к продаже.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что массовое отравление произошло на юношеском турнире по боксу на Байкале. Шесть юных боксеров отравились на турнире.