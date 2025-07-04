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В Иркутске в партии тайского помело нашли опасного вредителя

Во фруктах обнаружили красную померанцевую щитовку.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске в партии помело нашли опасного вредителя — красную померанцевую щитовку. Груз прибыл из Таиланда в аэропорт Иркутска. Об этом КП-Иркутск рассказали в Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.

— В результате лабораторных исследований, в партии помело весом 8 кг была обнаружили карантинный объект, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Несмотря на обнаружение щитовки, специалисты говорят, что зараженные плоды не представляют угрозы для местного сельского хозяйства и разрешены к продаже.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что массовое отравление произошло на юношеском турнире по боксу на Байкале. Шесть юных боксеров отравились на турнире.