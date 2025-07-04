В Иркутске в партии тайского помело нашли опасного вредителя

В Иркутске в партии помело нашли опасного вредителя — красную померанцевую щитовку. Груз прибыл из Таиланда в аэропорт Иркутска. Об этом КП-Иркутск рассказали в Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.