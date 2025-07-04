Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Большинство (83%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента России Владимира Путина, 82% респондентов заявили, что доверяют главе государства, согласно данным опроса ФОМ.
По словам 83% граждан РФ, президент Путин скорее хорошо работает на своем посту, 6% респондентов придерживаются противоположного мнения.
Кроме того, 82% россиян заявили, что скорее доверяют президенту РФ, недоверие Путину выразили 9% респондентов, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ФОМ.
Более половины (57%) опрошенных уверены, что российское правительство работает скорее хорошо, 23% россиян считают иначе. Работу главы правительства России Михаила Мишустина положительно оценивают 58% граждан, 9% ответили, что он работает скорее плохо.
Респондентам также предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Четверо из десяти (42%) опрошенных сказали, что проголосовали бы за «Единую Россию», 11% отдали бы голоса за ЛДПР, 8% — за КПРФ, по 3% — за партию «Новые люди» и за «Справедливую Россию».
Еженедельный опрос «ФОМнибус» проведен 27−29 июня 2025 года среди 1,5 тысяч респондентов старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Метод опроса — интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.