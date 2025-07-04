Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

Респондентам также предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Четверо из десяти (42%) опрошенных сказали, что проголосовали бы за «Единую Россию», 11% отдали бы голоса за ЛДПР, 8% — за КПРФ, по 3% — за партию «Новые люди» и за «Справедливую Россию».