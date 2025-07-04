МГЕР предложит назвать улицу в Приморье в честь замглавкома ВМФ Гудкова

ВЛАДИВОСТОК, 4 июл — РИА Новости. «Молодая Гвардия Единой России» вынесет предложение о переименовании одной из улиц в Приморском края в честь погибшего в Курской области заместителя главнокомандующего ВМФ России генерала-майора Михаила Гудкова, сообщил РИА Новости федеральный координатор МГЕР в ДФО Юрий Бакуров.
Накануне глава Приморья Олег Кожемяко сообщил, что в Курской области погиб гвардии генерал-майор, Герой России, Герой Приморья, заместитель главнокомандующего ВМФ России, экс-командир 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты ТОФ Михаил Гудков. Вместе с командиром погиб его товарищ Нариман Шихалиев. В четверг приморцы несли цветы к стенду, посвященному Гудкову, на центральной площади Владивостока. В пятницу память погибших почтили представители властей, военнослужащих, члены «Молодой гвардии». Они возложили цветы к портрету Гудкова у Вечного огня рядом с Гвардейской Краснознаменной подводной лодкой «С-56».
«Мы абсолютно точно увековечим память о его имени. Скорее всего, рассмотрим возможность переименовать улицу. Вынесем это предложение. И монумент в 155-й бригаде, безусловно, должен стоять… Михаил Гудков заслуживает того, чтобы быть вписанным как минимум в название улиц Приморского края. Я думаю, конечно, и России, Курской области, безусловно, потому что огромный вклад он лично внес в освобождение Курской области. Не говоря уже про все задачи, выполненные на Донбассе, — Угледар, Павловка и так далее», — отметил Бакуров после церемонии возложения цветов.
В пятницу во Владивостоке в связи с трагическими событиями в Курской области отменили празднование Сабантуя.