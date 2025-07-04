Новые авто из ЕАЭС могут оказаться вне закона в Казахстане

Согласно правилам, чтобы оформить электронный паспорт на авто, необходимо наличие свидетельства о безопасности конструкции ТС (СБКТС). Данные из СБКТС должны совпадать с данными таможенной декларации — в обоих документах должен фигурировать один и тот же заявитель. Если это не так — оформление электронного паспорта невозможно. При этом сначала оформляется СБКТС, потом таможенная декларация.