Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новые авто из ЕАЭС могут оказаться вне закона в Казахстане

Казахстанцы, покупающие автомобили в странах ЕАЭС, рискуют остаться с машиной без регистрации. Причина — жесткие требования по оформлению электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС), действующие в рамках союза, сообщает Минпром.

Источник: Курсив

Согласно правилам, чтобы оформить электронный паспорт на авто, необходимо наличие свидетельства о безопасности конструкции ТС (СБКТС). Данные из СБКТС должны совпадать с данными таможенной декларации — в обоих документах должен фигурировать один и тот же заявитель. Если это не так — оформление электронного паспорта невозможно. При этом сначала оформляется СБКТС, потом таможенная декларация.

Если автомобиль уже прошел «растаможку» в одной из стран ЕАЭС, повторное оформление СБКТС в другой стране не допускается.

Соответственно, электронный паспорт можно оформить в другой стране ЕАЭС, если есть подтвержденные сведения о СБКТС и таможенной декларации. Страны обмениваются этими данными через единые цифровые процессы. Если таких сведений нет — в оформлении паспорта откажут, и автомобиль невозможно будет зарегистрировать в Казахстане.

Даже при соблюдении всех формальностей, регистрация может быть заблокирована. Причина — территориальные ограничения. Многие автомобили, оформленные по упрощенной процедуре в других странах ЕАЭС, не подлежат использованию в Казахстане. Электронная система просто не даст присвоить ЭПТС статус «действующий». Все ограничения указываются в электронном паспорте и свидетельстве о регистрации.

Минпром советует перед покупкой автомобиля в странах ЕАЭС:

  • запросить выписку из электронного паспорта, если он уже есть.
  • проверить, нет ли в паспорте ограничений по обращению.
  • если паспорта нет, потребовать его оформления по установленным правилам.