Новые авто из ЕАЭС могут оказаться вне закона в Казахстане

Согласно правилам, чтобы оформить электронный паспорт на авто, необходимо наличие свидетельства о безопасности конструкции ТС (СБКТС). Данные из СБКТС должны совпадать с данными таможенной декларации — в обоих документах должен фигурировать один и тот же заявитель. Если это не так — оформление электронного паспорта невозможно. При этом сначала оформляется СБКТС, потом таможенная декларация.
Если автомобиль уже прошел «растаможку» в одной из стран ЕАЭС, повторное оформление СБКТС в другой стране не допускается.
Соответственно, электронный паспорт можно оформить в другой стране ЕАЭС, если есть подтвержденные сведения о СБКТС и таможенной декларации. Страны обмениваются этими данными через единые цифровые процессы. Если таких сведений нет — в оформлении паспорта откажут, и автомобиль невозможно будет зарегистрировать в Казахстане.
Даже при соблюдении всех формальностей, регистрация может быть заблокирована. Причина — территориальные ограничения. Многие автомобили, оформленные по упрощенной процедуре в других странах ЕАЭС, не подлежат использованию в Казахстане. Электронная система просто не даст присвоить ЭПТС статус «действующий». Все ограничения указываются в электронном паспорте и свидетельстве о регистрации.
Минпром советует перед покупкой автомобиля в странах ЕАЭС:
- запросить выписку из электронного паспорта, если он уже есть.
- проверить, нет ли в паспорте ограничений по обращению.
- если паспорта нет, потребовать его оформления по установленным правилам.